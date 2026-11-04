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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الملا: القدرة على المناورة بين أسواق الشرق والغرب حائط صد ضد أزمات الطاقة

المهندس طارق الملا وزير البترول السابق
المهندس طارق الملا وزير البترول السابق
أمل مجدى

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، أن التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية تتطلب صياغة استراتيجيات غير تقليدية ترتكز بالأساس على المرونة والقدرة على "المناورة اللوجستية والتجارية".

وأوضح الملا، خلال مشاركته في جلسة كمتحدث رئيسي  حول تنوع الإمدادات والسعة التخزينية ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي «أديبك 2026» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن امتلاك النفاذ وضمان الوصول السلس إلى الأسواق الاستهلاكية في الشرق والغرب على حد سواء، يمثل الركيزة الرئيسية لتجنب التداعيات الحادة لأزمات الطاقة العالمية وامتصاص صدمات الأسعار وسلاسل التوريد.

وأضاف أن مفهوم أمن الطاقة الحديث لم يعد يقتصر على زيادة معدلات الإنتاج فقط، بل يمتد ليشمل  جاهزية البنية التحتية، وفي مقدمتها السعات التخزينية الاستراتيجية ومحطات الإسالة والموانئ، بما يمنح المنظومة ديناميكية عالية لإعادة توجيه الشحنات وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة وفقاً لمستويات الطلب والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أن التكامل الإقليمي وتطوير الأطر التشريعية والاستثمارية الجاذبة، يمثلان خط الدفاع الأول لتعزيز قدرة الدول على مواجهة تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تتيح لها لعب دور محوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية المتطورة التي تربط بين خطوط الإمداد العالمية.

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