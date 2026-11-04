بعد خسارة الجمهوريين.. إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

فرضت ‌وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على شركات وأفراد في الهند وتركيا لعلاقاتهم بإيران، محذرة ​من أنها ستواصل ملاحقة أي شخص ​يدعم النظام الإيراني.

عقوبات أمريكية جديدة



وتندرج العقوبات ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي" ⁠التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​وتهدف إلى تعجيز إيران عن بيع النفط ​لتمويل الحرب مع الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إن إجراءاتها تدمر الاقتصاد الإيراني، وتدفع الريال إلى ​مستويات منخفضة غير مسبوقة، وترسل معدلات التضخم ​المحلية إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.



وقالت الوزارة إن إجراء ‌اليوم ⁠الأربعاء استهدف ما وصفته بأنه "الشبكة الإجرامية الواسعة" التي يديرها سونيل كومار شارما المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، ومواطنان هنديان ​آخران يديران ​شركتين من ⁠شركات الزوجين، إلى جانب تسع كيانات منفصلة مرتبطة بشارما.



وقالت الوزارة في ​بيان "وفرت مخططاتهم أعلاما وشهادات مزيفة لسفن ​خاضعة ⁠للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ⁠ووكلائه".



وفرضت ​الوزارة أيضا عقوبات على شركة فوجو ​جراوند سيرفسيز، ومقرها تركيا، بسبب دعمها المستمر لقطاع الطيران الإيراني ​الخاضع لعقوبات مشددة.