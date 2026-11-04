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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد خسارة الجمهوريين.. إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

واشنطن - أرشيفية
واشنطن - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

فرضت ‌وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على شركات وأفراد في الهند وتركيا لعلاقاتهم بإيران، محذرة ​من أنها ستواصل ملاحقة أي شخص ​يدعم النظام الإيراني.

عقوبات أمريكية جديدة


وتندرج العقوبات ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي" ⁠التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​وتهدف إلى تعجيز إيران عن بيع النفط ​لتمويل الحرب مع الولايات المتحدة.


وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إن إجراءاتها تدمر الاقتصاد الإيراني، وتدفع الريال إلى ​مستويات منخفضة غير مسبوقة، وترسل معدلات التضخم ​المحلية إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.


وقالت الوزارة إن إجراء ‌اليوم ⁠الأربعاء استهدف ما وصفته بأنه "الشبكة الإجرامية الواسعة" التي يديرها سونيل كومار شارما المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، ومواطنان هنديان ​آخران يديران ​شركتين من ⁠شركات الزوجين، إلى جانب تسع كيانات منفصلة مرتبطة بشارما.


وقالت الوزارة في ​بيان "وفرت مخططاتهم أعلاما وشهادات مزيفة لسفن ​خاضعة ⁠للعقوبات تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ⁠ووكلائه".


وفرضت ​الوزارة أيضا عقوبات على شركة فوجو ​جراوند سيرفسيز، ومقرها تركيا، بسبب دعمها المستمر لقطاع الطيران الإيراني ​الخاضع لعقوبات مشددة.

إيران ترامب الحرب بين أمريكا وإيران

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