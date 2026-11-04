الكويت: تدشين إنتاج أول دفعة من الذخائر الخفيفة في مصنع نايف للذخائر

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع، شهد اليوم تدشين إنتاج أول دفعة من الذخائر الخفيفة في "مصنع نايف للذخائر الخفيفة" وهو المصنع الأول من نوعه في دولة الكويت.

وشدد وزير الدفاع الكويتي، في حفل تدشين الإنتاج الذي أقامته هيئة الإمداد والتموين الكويتية، على أهمية مواصلة تطوير الصناعات العسكرية الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية العسكرية.

وأكد الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أهمية الاستثمار في الكفاءات والخبرات الوطنية بما يدعم منظومة الجاهزية الدفاعية وفتح آفاق أوسع لتحقيق التنمية المستدامة للصناعات العسكرية في البلاد.

من جهته، قال معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش الكويتي، اللواء الركن مهندس صلاح العازمي، بهذه المناسبة، إن المصنع يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى توطين الصناعات العسكرية الدفاعية.

وأضاف أن المصنع يهدف إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والأمنية بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم القدرات في هذا المجال.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية أن حفل التدشين حضره رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، والوكيل المساعد لشئون الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء حمد المنيفي ورئيس قوة الإطفاء العام بالإنابة العميد محمد القحطاني وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.