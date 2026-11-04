إبراهيم مازا يكشف موقفه من اهتمام باريس سان جيرمان بضمه

تحدث الدولي الجزائري إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن اللعب بقميص النادي الفرنسي يمثل طموحًا شخصيًا بالنسبة له.

وأبدى مازا إعجابه بمكانة باريس سان جيرمان بين كبار أندية العالم، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى فريق بحجمه سيكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة «سكاي ألمانيا»: «بالتأكيد، سيكون حلمًا كبيرًا أن ألعب يومًا ما لصالح نادٍ مرموق مثله، نحن جميعًا ندرك عظمة باريس سان جيرمان، فهو أحد أفضل أندية العالم إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال».

وأضاف: «اللعب لنادٍ مثل باريس هو هدف أسعى لتحقيقه، تمامًا مثل العديد من لاعبي كرة القدم»، في تصريحات قد تفتح الباب أمام اهتمام النادي الفرنسي، رغم عدم تقدمه حتى الآن بخطوات رسمية للتعاقد معه.

وفي المقابل، أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان لا يخطط حاليًا للدخول في مفاوضات لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تُقدر قيمته التسويقية بنحو 50 مليون يورو.

ولا يبدو باير ليفركوزن مستعدًا للتخلي عن خدمات مازا في الوقت الحالي، إذ يسعى النادي الألماني إلى تمديد عقده، الذي يمتد حتى عام 2030، ويتبقى فيه أربعة أعوام.