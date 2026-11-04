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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مجمع النيل التمويني التابع لمبادرة تخفيض الأسعار بشارع مصطفى كامل

زجاجة الزيت وزن 750 جرامًا بـ50 جنيهًا.. وكيلو السكر والأرز بـ25 جنيهًا.. والمكرونة بـ9 جنيهات
زجاجة الزيت وزن 750 جرامًا بـ50 جنيهًا.. وكيلو السكر والأرز بـ25 جنيهًا.. والمكرونة بـ9 جنيهات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مجمع النيل التمويني بشارع مصطفى كامل أمام باب 20 بنطاق حي الشرق، التابع لمبادرة تخفيض الأسعار، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، والوقوف على مستوى الأسعار ومدى الالتزام بالتخفيضات المقررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

زجاجة الزيت وزن 750 جرامًا بـ50 جنيهًا.. وكيلو السكر والأرز بـ25 جنيهًا.. والمكرونة بـ9 جنيهات

وخلال جولته، تابع المحافظ أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تُطرح زجاجة الزيت وزن 750 جرامًا بسعر 50 جنيهًا، وكيلو السكر بسعر 25 جنيهًا، وكيلو الأرز بسعر 25 جنيهًا، والمكرونة بسعر 9 جنيهات، واطمأن على توافر السلع المعروضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وإظهارها بوضوح أمام المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتيسير على المواطنين، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنافذ البيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، بما يضمن استفادة المواطنين من التخفيضات المقررة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار متابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، وتعزيز الرقابة على الأسعار، بما يسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مجمع النيل

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