الجيش اليمني يعلن مكاسب ميدانية في عدة محاور بتعز ضمن عملية «فجر اليمن»

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، تحقيق القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مكاسب ميدانية في عدة محاور بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثيين ضمن عملية «فجر اليمن».

وقال “النزيلي”، في بيان مساء الأربعاء 4 نوفمبر، إن القوات تمكنت من إحراز تقدم في عدد من جبهات تعز، والتصدي لمحاولات الحوثيين استعادة مواقع خسروها خلال المواجهات، مضيفًا أن الاشتباكات أسفرت، بحسب البيان، عن خسائر في صفوف الجماعة ومعداتها العسكرية.

وفي تطوّر ميداني مُتزامن، أعلن المتحدث تحقيق تقدم في جبهات محافظة الجوف شمالي اليمن، حيث تمكنت وحدات من الفرقتين الأولى والثالثة طوارئ من السيطرة على مواقع قال إنها كانت خاضعة للحوثيين في مناطق أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر.

وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت، على امتداد جبهات العمليات، 1322 عملية استهداف لمواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، قال إنها أسفرت عن تحييد نحو 340 من عناصرها وقياداتها، وتدمير وإعطاب 114 آلية وعربة ومعدة عسكرية.

وأكد النزيلي استمرار العمليات لتحقيق أهداف «فجر اليمن»، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري تشهده جبهات يمنية متعددة، مع سعي القوات الحكومية إلى تثبيت المواقع التي أعلنت استعادتها ومنع الحوثيين من استرجاعها.

وتكتسب جبهة تعز أهمية استراتيجية بسبب موقع المحافظة واتصالها بمناطق جنوبية وغربية، فيما تمثل الجوف إحدى الجبهات المهمة في شمال البلاد.

ولم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل مستقلة تحدد المواقع التي تحققت فيها المكاسب الجديدة داخل تعز أو حجم التغير في خطوط السيطرة. كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من أرقام الخسائر والعمليات التي أوردها المتحدث العسكري.