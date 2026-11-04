نجل ترامب الأكبر يؤيد تقييم فانس بشأن تحميل حرب إيران مسئولية خسائر الحزب الجمهوري



أيد دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، الاستنتاج الذي توصل إليه نائب الرئيس جي دي فانس، ومفاده أن الحرب على إيران كانت السبب وراء الخسائر التاريخية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وكتب نجل ترامب عبارة "كل كلمة في هذا المنشور دقيقة"، أعلى منشور فانس المكون من 620 كلمة، والذي ألقى فيه باللائمة في الهزيمة الانتخابية التي وقعت، أمس الثلاثاء، على الصراع القائم في الشرق الأوسط.. حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

بذلك؛ يوثق اثنان من أبرز الشخصيات المقربة من ترامب موقفهما رسميا بأن الحرب، التي اندلعت في فبراير ولا تزال مستمرة دون أفق للحل، هي السبب وراء خسارة الجمهوريين.

يُذكر أن كلا من فانس وترامب الابن قد أبديا بصورة غير علنية، تحفظات بشأن الصراع المستمر، والذي يرى العديد من داعمي ترامب أنه يمثل نكثا بوعوده بعدم الانخراط في حرب أجنبية جديدة.

ولفت فانس في منشوره، إلى أن ترامب أرجع هو الآخر خسائر الجمهوريين إلى الصراع مع إيران، فيما كان قد اكتفى ترامب بالقول إن الحرب كانت "جزءا من الأسباب".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأن الوضع الحالي في إيران لم يعد يُصنف كـ"حرب"، على الرغم من استمرار القوات الأمريكية في استهداف المواقع الإيرانية.