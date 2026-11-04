كندا والصين تجريان أول حوار وزاري مشترك لتعزيز التعاون في أمن الطاقة والتحول للطاقة النظيفة

عقدت كندا والصين اليوم /الأربعاء/ أول حوار وزاري مشترك حول الطاقة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي تيم هودجسون ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة بالصين وانج هونج تشي، وذلك في إطار تنفيذ التفاهمات المشتركة التي توصل إليها قادة البلدين.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان أن الجانبين أكدا أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من شأنه أن يدعم أمن الطاقة في كلا البلدين، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مٌشيرين إلى التقدم الذي أُحرز خلال العام الماضي، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتطوير الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الثنائي.

وأعرب الجانبان أيضًا عن استعدادهما لتعزيز الحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات، استنادًا إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وتشجيع التعاون العملي بين شركات الطاقة في البلدين.

كما اتفقا على توسيع التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والطاقة النووية للأغراض السلمية، وموارد اليورانيوم، مع تشجيع شركات الطاقة على تعزيز التواصل واستكشاف فرص التجارة وتبادل التكنولوجيا والاستثمار وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة.

واختتم الجانبان محادثاتهما بالتأكيد على مواصلة التنسيق بشأن قضايا الطاقة في التنسيقات متعددة الأطراف، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم التحول في قطاع الطاقة، وفقًا للبيان.