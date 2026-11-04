ريال مدريد يُحقق فوزًا قاتلًا على آيك أثينا 3-2 في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزًا قاتلًا ومثيرًا على مضيفه آيك اثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ألوين أرينا في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

تقدم آيك اثينا في الدقيقة 12 عن طريق أبو بكاري كيتا، وعدل ريال مدريد النتيجة عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 31 وأعاد ستافروس بيليوس التقدم مرة أخرى للفريق اليوناني في الدقيقة 75 قبل أن يسجل كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة 78، ونجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الثالث وهدف الانتصار القاتل للريال في الدقيقة 92.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان بنفس الرصيد، بينما تجمد رصيد آيك اثينا عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.