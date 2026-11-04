محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة بورفؤاد

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة بورفؤاد تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاعتماد من المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية بالمدينة.

زيادة المساحة المخصصة لمشروعات الإسكان بنحو 100 فدان ضمن تحديث استخدامات الأراضي

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين نشأت، مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة بورسعيد.

وجاء تحديث المخطط لمواكبة المتغيرات التي شهدتها مدينة بورفؤاد خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها إنشاء الكباري التي تربطها بمدينة بورسعيد، بما يواكب التطور العمراني ويعزز فرص التنمية.

وشمل التحديث مراجعة استخدامات الأراضي داخل الحيز العمراني للمدينة، بما ساهم في زيادة المساحة المخصصة لمشروعات الإسكان بنحو 100 فدان، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والخدمات ومراعاة المشروعات التنموية الجارية والمستقبلية.

ويستهدف المخطط تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وشاملة بمدينة بورفؤاد، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة، مع توفير مقومات التوسع العمراني والتنمية خلال المرحلة المقبلة.