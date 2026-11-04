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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التقدم العلمي" الكويتية: اجتماع مجلس البحوث العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش دعم البحث العلمي وتطوير تمويله

"التقدم العلمي" الكويتية: اجتماع مجلس البحوث العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش دعم البحث العلمي وتطوير تمويله
"التقدم العلمي" الكويتية: اجتماع مجلس البحوث العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش دعم البحث العلمي وتطوير تمويله
أ ش أ

قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اليوم / الأربعاء /، إن الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي استضافته على مدار يومي 2 و3 نوفمبر الجاري، ناقش دعم البحث العلمي المدفوع بالفضول وتطوير سياسات تمويله.

وأشارت المؤسسة، في بيان اليوم /الأربعاء/، إلى أن المناقشات تناولت دور الجهات الممولة في دعم البحوث الاستكشافية وقيمتها العلمية والمجتمعية والتوازن بين حرية البحث والأولويات الوطنية والتحديات التنموية، مؤكدة أن الفضول العلمي يفتح مسارات للمعرفة وحلول التحديات المستقبلية.

وأوضحت أن جلسات الاجتماع بحثت أيضا تطوير آليات تقييم تقدر أصالة الأفكار ودعم الباحثين في بداية مسيرتهم وتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من البنى التحتية البحثية المشتركة، كما استعرضت أعمال مجموعات المجلس المعنية بالمساواة والتنوع والشمول والتقييم المسئول للبحوث والتعاون متعدد الأطراف.

ولفتت إلى أن الاجتماع يمهد لبلورة منظور إقليمي يعكس أولويات المنطقة وخبراتها ضمن التحضيرات للاجتماع السنوي الخامس عشر للمجلس المقرر عقده في كيب تاون عام 2027.

وذكرت إلى أن استضافة الكويت للاجتماع للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2021 تتزامن مع احتفالات المؤسسة بمرور خمسين عاما على تأسيسها وتعكس استمرار شراكتها مع المجلس ودورها في دعم البحث والابتكار وتنمية القدرات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي استضافت الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية وبمشاركة ممثلي مؤسسات تمويل البحث العلمي وجهات بحثية إقليمية ودولية.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط دعم البحوث الاستكشافية التحديات المستقبلية

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