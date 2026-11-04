الكرملين: موسكو تأمل بأن يواصل ترامب جهوده في مجال حفظ السلام

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،اليوم الأربعاء، أن موسكو تأمل بأن يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده الرامية إلى إرساء السلام، حتى بعد انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى تعقيد الحوار بين موسكو وواشنطن، إن "الرئيس ترامب لا يزال في منصبه، ونحن نأمل بصدق أن يواصل جهوده لبناء السلام ، لقد وضعت بالفعل بعض الأسس الأولية، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية في القريب العاجل"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وأشار بيسكوف إلى الجهود الناجحة التي تبذلها السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، في مجالي إرساء السلام والعمل الإنساني.