جامعة بورسعيد تحتفي بتخريج الدفعة الثلاثين لكلية التمريض.. ورئيس الجامعة: الخريجون سفراء للجامعة ونفخر بكوادرنا

نظمت كلية التمريض بجامعة بورسعيد حفل تخريج الدفعة الثلاثين من أبنائها، للعام الجامعي 2025/2026، احتفاءً بما حققوه من نجاح خلال رحلتهم الأكاديمية، واحتفالًا بانتقالهم إلى مرحلة جديدة من العطاء المهني والإنساني، حاملين رسالة التمريض السامية لخدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية.



رئيس جامعة بورسعيد: الخريجين سفراء للجامعة ونفخر بكوادرنا المؤهلة بالعلم والمهارات لخدمة المنظومة الصحية

وشهد الحفل حضور الدكتورة أمل خليل، المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سناء عبد العظيم، عميدة كلية التمريض، والدكتور احمد بيومي المشرف على قطاع رعاية الطلاب بالجامعة وفريق العمل مع سيادته والدكتورة سهام شحاتة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسر الخريجين، الذين شاركوا أبناءهم فرحة جني ثمار سنوات من الاجتهاد والمثابرة، في مشهد يجسد قيمة العلم ودور الأسرة في دعم مسيرة النجاح.



وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أعربت عميدة الكلية عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، لحرصه على مشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم المميز، مؤكدة أن حفل التخرج يمثل تتويجًا لمسيرة علمية وإنسانية شارك فيها الجميع بالجهد والعطاء والتفاني، حتى أصبح الحلم واقعًا بتخريج كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية تجاه المرضى، وتقديم الرعاية الصحية بكل إخلاص وكفاءة.



كما وجهت عميدة الكلية رسالة تقدير وامتنان لأولياء الأمور، مثمنة دورهم الكبير في مساندة أبنائهم ودعمهم طوال سنوات الدراسة، ومشاركتهم في رسم مستقبلهم وتحقيق أهدافهم، مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة تكامل الجهود بين الطالب والأسرة والمؤسسة التعليمية.

من جانبه، وجّه الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، كلمة إلى أبنائه الخريجين، أعرب خلالها عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظة المهمة في مسيرتهم، مؤكدًا أن خريجي الجامعة هم سفراؤها في مختلف مواقع العمل، وأن الجامعة تفخر بما اكتسبوه من علم ومعرفة ومهارات تؤهلهم لأداء رسالتهم المهنية والإنسانية بكفاءة واقتدار.

وأوصى رئيس الجامعة الخريجين بضرورة التمسك بقيم النزاهة والانضباط والأخلاقيات المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير الذاتي، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالعلم وحده، وإنما يتكامل مع حسن الخلق وتحمل المسؤولية والقدرة على اكتساب المهارات الجديدة والتكيف مع التطورات المتسارعة في سوق العمل.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على استمرار دعم جامعة بورسعيد لأبنائها بعد التخرج، وحرصها على إتاحة الفرص أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا وتطوير قدراتهم المهنية، والاستفادة من خبرات الجامعة وإمكاناتها، مشيرًا إلى أن علاقة الخريج بجامعته لا تنتهي بالحصول على الشهادة، بل تمتد لتظل الجامعة بيتًا علميًا داعمًا لأبنائها وشريكًا في مسيرتهم نحو النجاح والتميز.



وفي ختام الاحتفالية، حرص رئيس الجامعة وقيادات الكلية على مشاركة الخريجين فرحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء غمرتها مشاعر الفخر والاعتزاز، وسط تهاني الحضور لأبنائهم الخريجين، معربين عن تمنياتهم لهم بمستقبل مهني مشرق، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم، ونماذج مشرفة في ميادين العمل الصحي والإنساني.