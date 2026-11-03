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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مناطق «عمر المنخفض» و«خالد بن الوليد » و«البنك الأصفر» بحي الزهور

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في تطوير مساكن «عمر المنخفض» بعدد 31 عمارة بإجمالي 744 شقة
محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في تطوير مساكن «عمر المنخفض» بعدد 31 عمارة بإجمالي 744 شقة
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الزهور، مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير بعدد من المناطق السكنية، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإحداث نقلة حضارية متكاملة بالمناطق المستهدفة

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ورافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في تطوير مساكن «عمر المنخفض» بعدد 31 عمارة بإجمالي 744 شقة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون منطقة «عمر المنخفض»، التي تضم 31 عمارة سكنية بإجمالي 744 وحدة، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الرصف نحو 80%، إلى جانب تحقيق نسب متقدمة في تركيب أعمال الإنارة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أهمية أن يشمل التطوير مختلف عناصر المنطقة، من طلاء واجهات العمارات، ورفع كفاءة المرافق والطرق، وتطوير الأرصفة، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، بما يحقق بيئة سكنية متكاملة تليق بأهالي المنطقة

كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال التطوير بمنطقة «البنك الأصفر»، التي تضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 1328 وحدة، حيث تفقد الأعمال الجاري تنفيذها، واطلع على معدلات الإنجاز بمختلف مراحل المشروع، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة المنطقة بصورة متكاملة، من خلال تطوير العمارات السكنية وطلاء الواجهات، ورفع كفاءة المرافق وشبكات الخدمات، ورصف الطرق والشوارع الداخلية، وتحسين أعمال الإنارة، وتطوير المساحات المحيطة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة

وفي منطقة «خالد بن الوليد»، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الدهانات نحو 70%، وأعمال الرصف 80%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال السباكة إلى 90%، في إطار خطة متكاملة لتطوير المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال الأعمال المتبقية بالتوازي، مع تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال طلاء الواجهات، ورفع كفاءة المرافق والطرق والأرصفة، وتحسين منظومة الإنارة، والاهتمام بإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التطوير ويعزز المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير بالمناطق السكنية بحي الزهور، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني فقط، بل تحقيق تطوير شامل للطرق والمرافق والإنارة والحدائق والمناطق المحيطة، بما يضمن إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والارتقاء بالبيئة السكنية للمواطنين

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