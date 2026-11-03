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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات رموز الزمالك لإسقاط شركة الكرة.. اجتماع مرتقب في فيلا فاروق جعفر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك عن عقد عدد من رموز القلعة البيضاء السابقين اجتماعًا في فيلا فاروق جعفر خلال الساعات المقبلة، لمناقشة رفض مقترح إنشاء شركة لكرة القدم، والمقرر طرحه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يستهدف توحيد موقف نجوم الزمالك السابقين تجاه المشروع، وبحث تداعيات إنشاء شركة الكرة على مستقبل النادي وإدارته، في ظل حالة الجدل المثارة حول نسب الشراكة ودخول المستثمرين.

وزارة الرياضة تحسم موقفها من تعديلات شركة الزمالك

وفي سياق متصل، كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر مستجدات مراجعة ملف شركة الزمالك لكرة القدم، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي تعديلات تتعلق بنسب المساهمين أو الشراكة.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون لم يحسم بشكل صريح ما إذا كان إنشاء الشركة أو تعديل أوضاعها يتطلب جمعية عمومية عادية أم غير عادية، مشيرًا إلى وجود آراء قانونية ترجح ضرورة عقد جمعية غير عادية نظرًا لأهمية القرار.

وأضاف أن الوزير طلب مراجعة الملف بالكامل، بالتنسيق مع الإدارة القانونية والمختصين بالوزارة، للتأكد من سلامة الإجراءات قبل إصدار أي موافقة رسمية.

شركة بتروجيت نموذجًا لشراكة الزمالك مع المستثمرين

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى ضرورة مراجعة رأس مال شركة الزمالك الحالية وحصة النادي فيها، إلى جانب تحديد قيمتها من خلال جهات تقييم معتمدة، مؤكدًا أن شركة الكرة يقتصر دورها على إدارة النشاط الكروي وتسويقه، ولا يحق لها بيع أصول النادي أو الاستحواذ على منشآته.

واستشهد بتجربة شركة بتروجيت، التي قامت على شراكة بنسبة 51% للنادي و49% للمستثمر، مع احتفاظ النادي بحقوقه في الأصول والمنشآت.

8 ديسمبر موعد حسم ملف شركة الكرة

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن الجمعية العمومية للزمالك ستنعقد يوم 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها تفاصيل شركة الكرة وقيمتها المالية ونسب المساهمة، مشددًا على أن تحديد قيمة الشركة يجب أن يستند إلى تقييمات معتمدة، وليس إلى تقديرات مجلس الإدارة الشخصية

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