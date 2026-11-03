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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة الجمعية العمومية.. شبانة يكشف تفاصيل عقد تأسيس شركة الكرة بالزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جديدة بشأن شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مستعرضًا عقد تأسيس الشركة والمساهمين بها ورأس المال، كما تطرق إلى الجدل القانوني حول صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية، وموعد حسم ملف الشركة من جانب وزارة الشباب والرياضة.

الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يذاع على قناة «CBC»:«الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم بمذكرة لمجلس الإدارة طلب فيها فتح باب التحقيق حول إهدار 7 ملايين ونصف المليون دولار بسبب الإيقافات التي تمت، نتيجة إهمال في قطاع الكرة خلال الموسم الماضي، وطلب تحويل الموضوع للتحقيق، وبالفعل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب حول الملف للتحقيق».

وأضاف: «الكابتن أحمد سليمان أكد على ضرورة التحقيق، لكن الملف كان بالفعل محولًا للتحقيق بقرار من حسين لبيب، والآن ننتظر النتيجة».

وتطرق شبانة إلى ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، مستعرضًا عقد تأسيس الشركة، موضحًا: «العقد الابتدائي لشركة الزمالك لكرة القدم، وهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتم تحرير العقد يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026».

وأوضح أن المساهمين في الشركة هم نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ويمثله الكابتن حسين لبيب، إلى جانب شركة الزمالك للتسويق الإلكتروني، وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث.

وتابع: «رأس مال الشركة المرخص به 2 مليون و500 ألف جنيه، ورأس المال المصدر 250 ألف جنيه، مقسم على 2500 سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه».

وأشار إلى توزيع الأسهم بين المساهمين، قائلًا: «نادي الزمالك للألعاب الرياضية يمتلك 2450 سهمًا، وشركة الزمالك للتسويق الإلكتروني تمتلك 25 سهمًا، وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث تمتلك 25 سهمًا، بإجمالي 2500 سهم».

وأوضح شبانة أن المادة 19 من عقد التأسيس تتضمن ضوابط تعديل الحقوق والمميزات والقيود المتعلقة بأنواع الأسهم، مشيرًا إلى أن أي تعديل يتطلب قرارًا من الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وبعد موافقة الجمعية الخاصة التي تضم حاملي الأسهم المعنية بالتعديل، وفقًا للنسب والإجراءات المحددة بالعقد.

وأضاف أن المادة 21 تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر، وأن أول مجلس إدارة يضم الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، إلى جانب شركة الزمالك للتسويق الإلكتروني وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث.

وتابع شبانة موضحًا نقطة الجدل القانوني بشأن الجمعية العمومية: «المقصود بالجمعية العمومية غير العادية في المادة الموجودة بالعقد هي الجمعية العمومية غير العادية للشركة، مش للنادي، ودي نقطة مهمة جدًا في اللغط القانوني الموجود حاليًا».

واستكمل: «يعني لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات المتعلقة بالأسهم إلا لما الجمعية العمومية غير العادية للشركة تجتمع، واللي مكونة من أصحاب الأسهم الثلاثة، نادي الزمالك والشركتين اللي معاهم، وهم اللي يقرروا القرار وفقًا للإجراءات القانونية».

وأكمل: «يبدو لي إن الموضوع من الناحية القانونية في نادي الزمالك سليم، لكن في النهاية الملف عند السيد وزير الشباب والرياضة، الكابتن جوهر نبيل، وهو اللي هيقرر وهيعلن ده خلال الساعات المقبلة».

وتطرق إلى الأنباء المتداولة بشأن المستثمرين ونسب ملكية شركة الكرة، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا عن دخول مجموعة مرتبطة بمحمد العاصي وجون إدوارد، مع تداول أكثر من تصور لتوزيع النسب بين النادي والمستثمرين.

وكشف شبانة عن معلومة تتعلق بتقييم شركة الكرة، قائلًا: «الكابتن حسين لبيب قال في آخر اجتماع لمجلس الإدارة إن تقييم الشركة يتخطى 4 مليارات جنيه، وأنا بسمع أرقام بتقول مليار و300 مليون جنيه، وده رقم مختلف تمامًا عن التقييم اللي اتقال داخل مجلس الإدارة».

واختتم شبانة حديثه بالإشارة إلى وجود شخصية مقربة من مجلس إدارة الزمالك تدعم التحركات الخاصة بملف الشركة، وتساهم في التواصل مع رجال الأعمال والداعمين للنادي، مؤكدًا أنه لن يكشف عن اسم هذه الشخصية في الوقت الحالي.

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