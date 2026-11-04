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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الديمقراطيون يكتسحون الكونجرس.. ترامب يخسر مجلسي النواب والشيوخ في استفتاء على حكمه

فرحة عارمة للناخبين بأمريكا بعد فوز الديموقراطيين
فرحة عارمة للناخبين بأمريكا بعد فوز الديموقراطيين
خاطر عبادة

نجح الديمقراطيون في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ بالفوز في 51 مقعدًا من أصل 100، بعد فوزهم في ولايات آيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وتكساس، فيما حقق الجمهوريون 39 مقعدًا حتى الآن.

كما حقق الديمقراطيون الأغلبية بشكل كاسح في مجلس النواب، حيث حصلوا-حتى الأن- على 173 صوتا في مقابل 105 أصوات للجمهوريين، من أصل 435 مقعدا.

إعصار ديمقراطي ضد ترامب

 

وبتلك النتيجة يخسر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب معركة الكونجرس بفارق كبير، في تراجع ملحوظ لشعبيته بسبب الحرب الإيرانية وأسعار الوقود،  في انتخابات وصفت بأنها استفتاء على الرئيس، وقد ردّ الناخبون بتسليم مجلسي الكونجرس للديمقراطيين.

خسارة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أمر نادر بالنسبة لرئيس في منصبه

أصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي فقط فيما يقرب من 80 عامًا يشهد خسارة حزبه لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي. 

آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2006، في سيناريو يشبه سيناريو الليلة: فقد خسر الجمهوري جورج دبليو بوش حزبه في كلا المجلسين بسبب استياء الناخبين من سعيه وراء حرب خارجية غير شعبية - في ذلك الوقت، في العراق. 

كما خسر الديمقراطيون مجلسي النواب والشيوخ في عام 1994، خلال الولاية الأولى لبيل كلينتون، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى محاولاته غير الشعبية لإصلاح التأمين الصحي. 

قبل ذلك، كان آخر رئيس في منصبه خسر حزبه كلا المجلسين في انتخابات التجديد النصفي هو هاري ترومان في عام 1946.

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