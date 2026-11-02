أحمد السيد: فوز الأهلي مهم لاستعادة الثقة.. ومحمود صلاح لفت نظري

أكد أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، أن فوز الفريق على المقاولون العرب يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية مهمة، مشيدًا بتحسن الأداء والجانب الدفاعي، إلى جانب ظهور عدد من اللاعبين الشباب بشكل مميز.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، إن الفوز يمنح الثقة للجميع، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في صناعة 3 أو 4 فرص أمام منافس قوي، كما ظهر تحسن في أداء خط الوسط والدفاع.

وأضاف أن أبرز الإيجابيات الفنية تمثلت في تحرر اللاعبين من الضغط والبدء في التقدم نحو مرمى المنافس، وهو ما منح الفريق شكلًا أفضل، وساعد على ظهور فرص محمود صلاح وطاهر محمد طاهر، مؤكدًا أن الأهداف جاءت نتيجة تحركات وتوظيف تكتيكي جيد، خاصة التحرك من الجبهة اليمنى إلى العمق.

وأشاد لاعب الأهلي السابق بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، مثل محمود صلاح ومحمد عبد الله وأحمد رضا وعمر معوض، مؤكدًا أن الأهلي مقبل على خوض 5 أو 6 بطولات، ما يتطلب وجود قائمة تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الجاهزين، مشددًا على أهمية اكتساب الشباب الخبرة والثقة من خلال اللعب بجوار العناصر الكبيرة.

وأوضح أن محمود صلاح لفت انتباهه بشكل خاص خلال المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا، كما أشاد بمستوى محمد عبد الله، رغم إشارته إلى أن الأخير كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع إحدى الفرص.

كما أثنى على أداء طاهر محمد طاهر، مؤكدًا إعجابه بتركيزه على عمله وابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الأوضاع داخل القلعة الحمراء، شدد أحمد السيد على أن الأهلي أكبر من أي لاعب، ولا يمكن لأي لاعب السيطرة على النادي أو ضمان مكانه في التشكيل، مهما كان اسمه أو تاريخه، مؤكدًا أن إثبات الذات وتقديم المستوى المطلوب هما المعيار الأساسي للاستمرار.

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، موضحًا أن المدير الفني عموتة قد يرى أن اللاعب لم يستعد كامل مستواه الفني والبدني بعد، لافتًا إلى أن إمام من أفضل لاعبي مصر، وأن الإصابة ربما أثرت على مستواه، مطالبًا إياه بالتركيز والعمل على استعادة مستواه، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة قوية للأهلي حال عودته إلى كامل جاهزيته.