قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الجيوش الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية يستهدف استعادة حرية الملاحة وتعزيز الأمن بالمنطقة
عمرو أديب: علبة الجبنة البيضاء لا يمر عليها 15 يوم وسعرها بيزيد
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: فوز الأهلي مهم لاستعادة الثقة.. ومحمود صلاح لفت نظري

احمد السيد
احمد السيد
سارة عبد الله

أكد أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، أن فوز الفريق على المقاولون العرب يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية مهمة، مشيدًا بتحسن الأداء والجانب الدفاعي، إلى جانب ظهور عدد من اللاعبين الشباب بشكل مميز.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، إن الفوز يمنح الثقة للجميع، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في صناعة 3 أو 4 فرص أمام منافس قوي، كما ظهر تحسن في أداء خط الوسط والدفاع.

وأضاف أن أبرز الإيجابيات الفنية تمثلت في تحرر اللاعبين من الضغط والبدء في التقدم نحو مرمى المنافس، وهو ما منح الفريق شكلًا أفضل، وساعد على ظهور فرص محمود صلاح وطاهر محمد طاهر، مؤكدًا أن الأهداف جاءت نتيجة تحركات وتوظيف تكتيكي جيد، خاصة التحرك من الجبهة اليمنى إلى العمق.

وأشاد لاعب الأهلي السابق بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، مثل محمود صلاح ومحمد عبد الله وأحمد رضا وعمر معوض، مؤكدًا أن الأهلي مقبل على خوض 5 أو 6 بطولات، ما يتطلب وجود قائمة تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الجاهزين، مشددًا على أهمية اكتساب الشباب الخبرة والثقة من خلال اللعب بجوار العناصر الكبيرة.

وأوضح أن محمود صلاح لفت انتباهه بشكل خاص خلال المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا، كما أشاد بمستوى محمد عبد الله، رغم إشارته إلى أن الأخير كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع إحدى الفرص.

كما أثنى على أداء طاهر محمد طاهر، مؤكدًا إعجابه بتركيزه على عمله وابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الأوضاع داخل القلعة الحمراء، شدد أحمد السيد على أن الأهلي أكبر من أي لاعب، ولا يمكن لأي لاعب السيطرة على النادي أو ضمان مكانه في التشكيل، مهما كان اسمه أو تاريخه، مؤكدًا أن إثبات الذات وتقديم المستوى المطلوب هما المعيار الأساسي للاستمرار.

واختتم تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، موضحًا أن المدير الفني عموتة قد يرى أن اللاعب لم يستعد كامل مستواه الفني والبدني بعد، لافتًا إلى أن إمام من أفضل لاعبي مصر، وأن الإصابة ربما أثرت على مستواه، مطالبًا إياه بالتركيز والعمل على استعادة مستواه، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة قوية للأهلي حال عودته إلى كامل جاهزيته.

أحمد السيد المقاولون العرب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

مودة الادهم

مودة الأدهم تغادر السجن بعد انتهاء مدة حبسها في قضية غسل الأموال والاتجار بالبشر

المتهم

بيحمل ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالشرقية

المتهم

صور الواقعة فيديو.. تاجر مخدرات يشعل النار فى قارب يحتوى على مخزن للممنوعات بالجيزة

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد