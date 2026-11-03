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برلمانية: الترويج للسياحة المصرية استثمار في قوة مصر الناعمة| خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الترويج للسياحة المصرية استثمار في قوة مصر الناعمة| خاص

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية متكاملة في العاصمة البريطانية لندن بالتزامن مع مشاركة مصر كشريك رئيسي في بورصة لندن الدولية للسياحة؛ يعكس أهمية التحرك الخارجي لتعزيز صورة مصر السياحية واستثمار ما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية وطبيعية فريدة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السياحة تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، لما لها من دور في تعريف شعوب العالم بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها، فضلًا عن كونها قطاعًا اقتصاديًا مهمًا يرتبط بتوفير فرص العمل ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

حملة لندن رسالة للعالم بتنوع المقصد السياحي

وأضافت أن الرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى السائح الأجنبي هي أن مصر ليست مقصدًا سياحيًا بموسم واحد أو نمط سياحي محدد، وإنما دولة تمتلك تنوعًا استثنائيًا يجعلها قادرة على تقديم تجارب مختلفة على مدار العام، بداية من السياحة الثقافية والأثرية وصولًا إلى السياحة الشاطئية والعلاجية والبيئية والترفيهية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اختيار لندن لإطلاق حملة ترويجية واسعة يحمل أهمية خاصة، نظرًا لدور السوق البريطاني في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل مع الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية.

تحسين مستوى الخدمات السياحية

وشددت العسيلي على أن الترويج السياحي يجب أن يسير بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات السياحية، والارتقاء بتجربة السائح داخل المقاصد المصرية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يعزز ثقة السائح ويشجعه على تكرار الزيارة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في الصورة الذهنية لمصر بالخارج لا يقل أهمية عن الاستثمار في المنشآت والمشروعات السياحية، وأن الحملات الترويجية الحديثة تمثل فرصة لإبراز الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها بين أبرز المقاصد السياحية العالمية.

وزارة السياحة والآثار العاصمة البريطانية مجلس النواب

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