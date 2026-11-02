رئيس الوزراء الأردني يهنئ الطراونة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

هنأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم، الدكتور إبراهيم الطراونة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، ونيله ثقة أعضاء المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

وأعرب حسان عن تقديره للجهود التي بذلها مازن القاضي خلال توليه رئاسة مجلس النواب في العام الماضي، موجها إليه الشكر على ما قدمه خلال فترة رئاسته للمجلس.

وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، وذلك بالشراكة مع مجلس النواب، وفي إطار أحكام الدستور، ومواصلة النهج الذي اتبعته الحكومة على مدار العامين الماضيين، فضلا عن تنفيذ التعهدات الواردة في البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس.

وشدد حسان على حرص الحكومة على مواصلة الحوار والتشاور مع الكتل البرلمانية والحزبية وأعضاء مجلس النواب بشأن مختلف الملفات والقضايا والتشريعات، بما يخدم المصالح الوطنية، ويسهم في ترسيخ رؤية التحديث السياسي التي انطلقت مع المجلس الحالي.

وأعرب عن تقديره لجهود أعضاء مجلس النواب في دعم جهود الحكومة لتنفيذ ما تضمنه كتاب التكليف الملكي ورؤى التحديث ومتطلباتها التشريعية، إلى جانب العمل على خدمة المواطنين وتعزيز مسارات التنمية في مختلف أنحاء المملكة، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار.