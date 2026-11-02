تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق في جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة عيتا الجبل في القضاء نفسه.

وفي قضاء صور، تحركت آليات عسكرية إسرائيلية داخل بلدة المنصوري، بالتزامن مع تعرض البلدة لقصف مدفعي. كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال سهل مرجعيون بخمس قذائف، في حين نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة من موقعها في بلدة الخيام باتجاه منطقة نبع إبل السقي.

وفي قضاء النبطية، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف المنازل والبنى التحتية في بلدة زوطر الشرقية، حيث شوهدت جرافات ضخمة تعمل على هدم منازل في حي آل العنيسي، وسط استمرار تعرض البلدة بصورة شبه يومية لعمليات تفجير المنازل والغارات الجوية التي تستهدف أطرافها.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق الجنوب، وسط تواصل القصف والتحركات العسكرية وعمليات التدمير التي تطال البلدات الحدودية.