صور الواقعة فيديو.. تاجر مخدرات يشعل النار فى قارب يحتوى على مخزن للممنوعات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بإضرام النيران بقارب صيد بزعم إحتوائه على مواد مخدرة بإحدى القرى بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) وبسؤاله أقر بسابقة قيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالإشتراك مع آخر "مقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات ، وسلاح نارى" وإستغلاله قارب صيد مملوك له فى تخزين وترويج المواد المخدرة.

وبتاريخ أول الجارى قام بإضرام النيران بالقارب خاصته وما يحويه من مواد مخدرة بإستخدام مادة معجلة للإشتعال "بنزين" وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو فى إطار إعلانه الإقلاع عن الإتجار بالمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

