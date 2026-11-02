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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 33 عاما لعامل بتهمة قتل مزارع والشروع فى قتل شقيقه بقنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن 33 عاماً بتهمة قتل مزارع والشروع في قتل شقيقه، وتعاطي الحشيش والشابو بدائرة مركز شرطة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وأحمد أبوالقاسم الشريف، وحضور مصطفي عبدالصمد، وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وأحمد عبدالستار عبدالحميد وعلاء سلوك.

ترجع وقائع القضية إلى 10 يونيو 2026 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم إسلام.أ.ح، 25 عاما، عامل، تهمة قتل سعد.غ.س، والشروع في قتل شقيقه وائل.غ.س، باستخدام آلة حادة مطواة، بقرية المنيرة الحديثة بمركز قنا.

وكشفت التحقيقات أن خلافات سابقة نشبت بين المتهم والمجني عليهما بسبب قطعة أرض، استخدم خلالها المتهم مطواة وطعن بها المجني عليهما حال تواجدهما داخل مقهى، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، كما تبين حيازة المتهم لمخدري الحشيش والشابو بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض مطواة.
 

أحيلت القضية برقم 10891 لسنة 2026 جنح قنا وقيدت برقم 2428 كلي قنا إلى محكة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما عن الاتهامين الأول والرابع.

 

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