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محافظ كفرالشيخ يكرم «ميار الشوربجي» بعد تتويجها بطلة «تحدي القراءة العربي» والأولى على الوطن العربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يكرم «ميار الشوربجي» بعد تتويجها بطلة «تحدي القراءة العربي» والأولى على الوطن العربي

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
أ ش أ

 كرّم محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، اليوم الإثنين، الطالبة ميار محمد رجب عثمان الشوربجي، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي والمتوجة بلقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في موسمه العاشر للعام الدراسي 2025-2026.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، الطالبة وأسرتها ومعلميها، مثمناً جهودهم في دعم تفوقها.

وأشاد بالإنجاز الذي أسهم في رفع اسم مصر والمحافظة في كبرى المسابقات العربية المعنية بنشر ثقافة القراءة؛ حيث شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة حول العالم.

وأكد المحافظ أن هذا الفوز يعكس تميز الطالبة واجتهادها، مشدداً على استمرار دعم ورعاية الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات وتوفير المناخ الملائم لتنمية قدراتهم، باعتبار المعرفة الركيزة الأساسية لبناء شخصية واعية قادرة على التميز وصناعة المستقبل.

وتدرس البطلة ميار عثمان بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية، وجرى اختيارها سفيرةً للقراءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ58، مع إهداء مكتبة متكاملة من إصدارات وزارة الثقافة إلى مدرستها تقديراً لإنجازها وتشجيعاً لزملائها.

حضر مراسم التكريم، نائب محافظ كفر الشيخ الدكتور عمرو البشبيشي، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد حبيب، ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور علاء جودة، ومدير إدارة برج البرلس التعليمية عطية أبو مندور، وموجه عام المكتبات الدكتور خالد بدر الدين فكرون.

محافظ كفر الشيخ الوطن العربي تحدي القراءة العربي

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