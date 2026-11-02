فيورنتينا يحقق فوزًا كبيرًا على ساسولو 4-2 في الدوري الإيطالي

حقق فريق فيورنتينا فوزًا كبيرًا على مضيفه ساسولو بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد "مابي"، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل رباعية فيورنتينا كلٌ من ماتيو بيليجرينو في الدقيقة 45 وأليو نجي في الدقيقة 50 وفرانكو ماستانتونو في الدقيقة 79 وفيكتور فالديبيناس في الدقيقة 94، بينما أحرز أرماند لاورينتي هدفي ساسولو في الدقيقتين 25 و65.

ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر وبفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز السادس عشر بنفس الرصيد من