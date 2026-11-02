استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بنشاط للدفاع الجوي الإيراني تزامنا مع سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية، أن قوة أصوات الانفجارات تشير إلى أن الضربات ربما تكون أصابت مواقع داخل قشم، مضيفة أن بعض السكان أفادوا برصد تحليق طائرتين في سماء الجزيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من التصدي لطائرتي استطلاع أمريكيتين من طراز MQM-170، جنوب جزيرة قشم، وصادرتهما.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن الدفاعات الجوفضائية تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة المتقدمة رقم 55 من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء هو “أمر روتيني”.

وأضاف المصدر لوكالة فارس، أنه لم يطرأ أي جديد في هذا الصدد، ولن يتحقق أي تقدم؛ ما لم تنفذ واشنطن شروط طهران الـ 7.

وأكد المصدر- الذي لم يكشف هويته- أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة العسكرية الكاملة لإيران، ولا تجرؤ أي سفينة أمريكية على الاقتراب منه.