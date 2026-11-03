استخراج القيد العائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات

يعد القيد العائلي من الوثائق الرسمية المهمة التي يحتاج إليها المواطنون عند التقدم للحصول على عدد من الخدمات الحكومية واستكمال الإجراءات الإدارية، إذ يتضمن بيانات أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية، ويتيح إثبات صلة القرابة والبيانات العائلية أمام الجهات المختصة.

استخراج القيد العائلي 2026

ووفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج القيد العائلي، سواء من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة بالمحافظات، أو عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ماكينات السجل المدني الذكية، بما يتيح للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب وفقا لاحتياجاتهم والوقت المتاح لديهم.

وتختلف إجراءات الحصول على الوثيقة والمدة اللازمة لاستخراجها بحسب نوع الخدمة، سواء العادية أو المستعجلة، فضلا عن إمكانية طلب القيد العائلي المميكن إلكترونيا.

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

يمكن للمواطنين استخراج القيد العائلي من خلال عدة وسائل تتيحها وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية، وتشمل التوجه إلى مكتب السجل المدني المختص، أو تقديم الطلب إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو استخدام ماكينات السجل المدني الذكية المتاحة لتقديم خدمات الأحوال المدنية.

ويشترط في جميع الحالات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة، والتأكد من تحديث بيانات أفراد الأسرة المسجلة لدى قطاع الأحوال المدنية، لتجنب تأخر إصدار الوثيقة أو رفض الطلب بسبب وجود اختلافات في البيانات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

يتطلب استخراج القيد العائلي تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي توضح بيانات أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية، وتتمثل أبرز الأوراق المطلوبة فيما يلي.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صور بطاقات الرقم القومي للزوجين أو شهادات الميلاد المميكنة.

صور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

صور شهادات الوفاة المميكنة في حالة وجود حالات وفاة بين أفراد الأسرة.

نموذج 40 الخاص بطلب استخراج القيد العائلي.

استخراج القيد العائلي 2026

شروط استخراج القيد العائلي أونلاين

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي إلكترونيا، بهدف التأكد من صحة البيانات المسجلة وسلامة الطلب قبل إصدار الوثيقة.

وتشمل أبرز الشروط ما يلي.

أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقات الرقم القومي.

وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية وفقا للضوابط المنظمة للخدمة.

تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبما يتطابق مع المستندات الرسمية.

إدراج بيانات الزوجات والأرقام القومية الخاصة بهن في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات.

تقديم شهادة وفاة مميكنة عند وجود فرد متوفى ضمن بيانات الأسرة.

استخراج القيد العائلي 2026

خطوات استخراج قيد عائلي إلكتروني من موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم طلب استخراج القيد العائلي عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه لمقر السجل المدني في بداية الإجراءات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. اختيار دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. تحديد قطاع الأحوال المدنية.

4. الضغط على خدمة استخراج قيد عائلي.

5. تحديد عدد أفراد القيد العائلي.

6. إدخال البيانات المطلوبة لمقدم الطلب وأفراد الأسرة.

7. مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة.

9. استكمال إجراءات الطلب وانتظار استلام الوثيقة وفقا لوسيلة التسليم المحددة.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

تختلف تكلفة استخراج القيد العائلي وفقا لنوع الوثيقة وطريقة الحصول عليها، وتشمل الرسوم الواردة للخدمات ما يلي.

القيد العائلي العادي 25 جنيها.

قيد الزواج 40 جنيها.

القيد العائلي المميكن إلكترونيا 65 جنيها.