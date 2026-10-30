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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تدعو واشنطن لإلغاء قيودها على هيئات الاختبار والاعتماد الصينية

بكين وواشنطن
بكين وواشنطن
أ ش أ

دعت الصين، الولايات المتحدة، إلى الإلغاء الفوري للقيود الجديدة التي فرضتها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على هيئات الاختبار وإصدار الشهادات والاعتماد الموجودة في الصين وبعض الاقتصادات الأخرى.

وأعرب متحدث باسم وزارة التجارة الصينية عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها لهذه الخطوة، محذرا من أنها تضر بمصالح الصين وشركائها التجاريين، وتقوض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين و واشنطن، وتعطل سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأضاف أن القيود الأمريكية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاختبار على الشركات وإطالة دورات تسليم المنتجات وتطويرها، بما يلحق الضرر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، مشيرا إلى أن الصين اقترحت مرارا إجراء محادثات بشأن اتفاق ثنائي للاعتراف المتبادل، لكن واشنطن لم تستجب بشكل إيجابي.

وأكد المتحدث انفتاح بلاده على تسوية الخلافات عبر التشاور.. داعيا الولايات المتحدة إلى مراعاة مخاوف قطاع الصناعة واحترام قواعد السوق، ومحذرا من أن إصرارها على المضي في هذه القيود سيدفع الصين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

الصين الولايات المتحدة يئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية

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