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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
آية التيجي

لا تقتصر حماية صحة القلب على تقليل تناول الملح والدهون غير الصحية، بل تشمل أيضًا الاهتمام بالأطعمة والمشروبات الغنية بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة، التي قد تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

أفضل 8 عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ورغم الاعتقاد الشائع بأن جميع العصائر الطبيعية مفيدة للصحة بالدرجة نفسها، فإن قيمتها الغذائية تختلف بحسب مكوناتها وطريقة تحضيرها، وكذلك كمية السكر التي تحتوي عليها.

ووفقًا لموقع «Verywell Health» الصحي، هناك 8 أنواع من العصائر التي توفر مضادات للأكسدة ومركبات نباتية قد تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، مع اختلاف قوة الأدلة العلمية المتعلقة بفوائد كل نوع، وهي:

ـ عصير الكرز الحامض:

يحتوي عصير الكرز الحامض على الأنثوسيانينات، وهي مركبات نباتية تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ورغم هذه الخصائص، لا تزال الأدلة العلمية المتعلقة بتأثيره المباشر في خفض ضغط الدم غير حاسمة، لذلك لا يمكن اعتباره وسيلة علاجية لمشكلات القلب أو الضغط.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير الشمندر:

يُعد عصير الشمندر من المشروبات التي توفر النترات الطبيعية، التي يستخدمها الجسم في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وتشير الأبحاث إلى أن النترات الموجودة في الشمندر قد يكون لها دور في دعم صحة الأوعية الدموية، وهو ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن إدخالها ضمن نظام غذائي صحي للقلب.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير الجزر:

يتميز عصير الجزر باحتوائه على البيتا كاروتين، وهو مركب يحوله الجسم إلى فيتامين أ، الذي يؤدي دورًا مهمًا في دعم وظائف الخلايا والحفاظ على صحتها.

كما تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الجزر على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير الليمون:

يوفر عصير الليمون فيتامين ج، إلى جانب مجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

ويمكن أن يكون عصير الليمون الطبيعي إضافة مناسبة إلى النظام الغذائي المتوازن، خاصة عند تناوله من دون إضافة السكر.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير الطماطم:

يحتوي عصير الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تنتمي إلى مجموعة الكاروتينات، وقد حظي باهتمام الباحثين بسبب ارتباطه المحتمل بصحة القلب والأوعية الدموية.

ويساعد الليكوبين على مقاومة الإجهاد التأكسدي، لكن تناول عصير الطماطم لا يغني عن اتباع نظام غذائي متوازن أو الالتزام بالعلاج الطبي عند الحاجة.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير البطيخ:

يتميز عصير البطيخ باحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء، بالإضافة إلى الليكوبين والسيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد الجسم على تحسين إنتاج أكسيد النيتريك، بما يدعم وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير الملفوف الأحمر:

يحتوي الملفوف الأحمر على الأنثوسيانينات ومجموعة من المركبات النباتية الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

ورغم الاهتمام بفوائده المحتملة لصحة الجسم، فإن الأدلة المستمدة من الدراسات البشرية بشأن تأثيره المحدد في صحة القلب والأمعاء لا تزال محدودة.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ـ عصير العنب الأحمر أو الأرجواني:

يتميز عصير العنب الأحمر أو الأرجواني باحتوائه على البوليفينولات، ومنها مركبات الفلافونويد، التي قد تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

وتُعد هذه المركبات من العناصر النباتية التي تحظى باهتمام الدراسات المتعلقة بصحة القلب والأوعية الدموية.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

كيف تتناول العصائر الطبيعية للاستفادة من فوائدها؟

رغم احتواء هذه العصائر على مركبات نباتية مفيدة، فإن طريقة تناولها وكميتها تلعبان دورًا مهمًا في الاستفادة منها دون زيادة استهلاك السكر والسعرات الحرارية.

ويوصي الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات، أبرزها:

ـ اختيار العصائر الطبيعية بنسبة 100%، من دون إضافة السكر أو المحليات.

ـ تناول العصائر باعتدال، وعدم الإفراط في شربها يوميًا.

ـ تفضيل تناول الفاكهة والخضراوات كاملة، لأنها توفر كمية أكبر من الألياف مقارنة بالعصائر.

ـ الانتباه إلى محتوى العصير من السكر الطبيعي، خاصة لدى مرضى السكري والأشخاص المعرضين للإصابة به.

ـ مراعاة أن عصر الفاكهة يجعل تناول كميات كبيرة من السكر الطبيعي أسهل، حتى عند عدم إضافة السكر إليها.

ويحتاج مرضى السكري إلى اهتمام خاص بكميات العصائر المتناولة، بما في ذلك عصير الكرز الحامض، مع مراعاة تأثيرها في مستوى سكر الدم.

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

هل العصائر الطبيعية تعالج التهابات الجسم وتحمي القلب؟

يمكن أن تساعد العصائر الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية في استكمال النظام الغذائي الصحي للقلب، لكنها لا تُعد علاجًا للالتهابات أو أمراض القلب، ولا يمكن استخدامها بديلًا عن الأدوية التي يصفها الطبيب.

وتظل التغذية المتوازنة، والاعتماد على الفاكهة والخضراوات الكاملة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل الملح والدهون غير الصحية، من أهم العادات التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

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