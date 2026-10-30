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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «عشماوي» بصورة مع إسعاد يونس

مسلسل عشماوي
مسلسل عشماوي
ميرنا محمود

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديدة جمعته بالفنانة إسعاد يونس، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، في إطار الترويج لمسلسله الجديد «عشماوي»، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا: «أنا بلا فخر وبكل تواضع صاحبة السعادة تبقى أمي»، في إشارة إلى الفنانة إسعاد يونس، التي ظهرت بجواره في الصورة.

واختتم رمضان منشوره بالإشارة إلى مسلسله الجديد «عشماوي»،  بعبارته الشهيرة: «ثقة في الله نجاح».


قصة مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويعيش حياة هادئة مع بناته الثلاث، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب أزمة عائلية مفاجئة.

وتتصاعد الأحداث عندما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية معقدة، ليجد «خليفة» نفسه أمام صراع تتداخل فيه حياته الأسرية مع طبيعة عمله، ويواجه سلسلة من الأزمات والاختبارات الصعبة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة.

تغييرات في فريق عمل «عشماوي» قبل رمضان 2027

وشهد مسلسل «عشماوي» عددًا من التغييرات في فريق العمل خلال مرحلة التحضيرات، إذ اعتذر المؤلف أحمد مراد عن استكمال كتابة المسلسل، لتنتقل مهمة التأليف إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى المخرج بيتر ميمي مهمة إخراج العمل.

كما اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في المسلسل، بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، ولحقت بها الفنانة مي عمر، بعد تعارض مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد.

محمد رمضان مسلسل عشماوي اسعاد يونس اعمال محمد رمضان

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