نضال الشافعي: «عشماوي» مفاجأة رمضان 2027.. وسعيد بنجاح «درش» وتفاعل الجمهور مع الإفيهات (فيديو).. خاص

كشف الفنان نضال الشافعي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل «عشماوي

»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في العمل، الذي وصفه بأنه مميز ومختلف، ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وقال نضال الشافعي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد للغاية بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي والنجم محمد رمضان، مشيرًا إلى أن العمل مع فريق متميز يضم مجموعة من الفنانين وصناع الدراما يجعله متحمسًا لتقديم تجربة فنية مختلفة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف أن مسلسل «عشماوي » سيكون من الأعمال التي تحمل مفاجآت للجمهور في رمضان 2027، معربًا عن سعادته بالأجواء التي تسود كواليس التصوير، والتعاون بين جميع المشاركين في العمل، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين عند عرضه.

نضال الشافعي: محمد رمضان لديه طاقة كبيرة بعد غيابه عن دراما رمضان

وتحدث الفنان نضال الشافعي عن تعاونه مع النجم محمد رمضان في مسلسل «عشماوي »، موضحًا أن عودة رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان بعد غيابه عنها لمدة ثلاثة أعوام تمثل أحد العوامل التي تزيد من حماسه للعمل، خاصة في ظل ما يمتلكه من طاقة فنية ورغبة في تقديم تجربة جديدة للجمهور.

وأكد الشافعي أن التعاون مع المخرج بيتر ميمي يمثل إضافة مهمة للعمل، في ظل حرص فريق المسلسل على تقديم تجربة درامية مميزة ومختلفة، مشددًا على سعادته بالمشاركة في هذا المشروع، الذي يتطلع إلى أن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور خلال موسم رمضان 2027.

وأشار إلى أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، معربًا عن تقديره لجميع الفنانين وصناع العمل، ومؤكدًا أن روح التعاون بين فريق المسلسل من الأمور التي تسعده خلال فترة التصوير.

وأضاف أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل يحمل العديد من المفاجآت، متمنيًا أن يحقق «عشماوي

» النجاح المنتظر وأن يحظى بتفاعل المشاهدين عند عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

نضال الشافعي يتمنى تقديم شخصية وطنية مؤثرة

وعن الأدوار التي يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، أكد الفنان نضال الشافعي أن الأعمال الوطنية تحظى بمكانة خاصة لديه، وأنه يتمنى المشاركة في عمل وطني يجسد من خلاله إحدى الشخصيات الوطنية المؤثرة في تاريخ مصر.

وقال الشافعي إنه يحب الأعمال الوطنية بشكل كبير، ويتطلع إلى تقديم شخصية وطنية تسهم في تعزيز قيم الانتماء والوعي لدى الشباب والأطفال، موضحًا أن مصر تمتلك العديد من الشخصيات الوطنية التي تستحق أن تُقدم أعمال فنية عنها، لما تحمله سيرتها من مواقف ملهمة وقيم يمكن أن تستفيد منها الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن الفن يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في المجتمع، خاصة عندما يتناول قصص الشخصيات التي قدمت إسهامات مهمة للوطن، مؤكدًا أن تقديم هذه النماذج من خلال الدراما يمكن أن يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم، وتعزيز شعورهم بالفخر والانتماء.

وأضاف أن الأعمال الوطنية تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة والمواقف التاريخية التي تستحق أن تصل إلى الجمهور بصورة فنية مميزة، معربًا عن أمله في أن تتاح له الفرصة لتجسيد إحدى هذه الشخصيات خلال مشواره الفني.

نضال الشافعي عن نجاح «درش»: سعيد بتفاعل الجمهور وحفظ الإفيهات

وفي سياق آخر، أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل «درش» خلال موسم دراما رمضان 2026، مشيرًا إلى أن تفاعل الجمهور مع العمل كان من أبرز الأمور التي أسعدته، سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشافعي أن ردود فعل المشاهدين تجاه المسلسل منحته شعورًا بالسعادة، خاصة مع تداول الجمهور لمشاهد العمل وترديد الإفيهات التي لاقت صدى واسعًا، وهو ما يعكس ارتباط المشاهدين بالشخصيات والأحداث التي قدمها المسلسل.

وأكد أن تفاعل الجمهور مع التفاصيل المختلفة للعمل يمثل حافزًا مهمًا للفنان، لأن وصول المشاهد إلى الناس وترك أثر لديهم يعد من أهم عوامل النجاح لأي تجربة فنية.

وأضاف أنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل «درش»، وبالتجربة التي جمعته بمجموعة من الفنانين المتميزين، مشيرًا إلى أن العمل كان تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، وأن الأجواء التي جمعت فريق المسلسل أسهمت في تقديمه بصورة ترضي الجمهور.

تعاون مميز مع مصطفى شعبان وسلوى خطاب ورياض الخولي

وأشاد نضال الشافعي بالتعاون مع النجم مصطفى شعبان، مؤكدًا سعادته بالعمل معه في مسلسل «درش»، كما أعرب عن تقديره للتجربة التي جمعته بالفنانة سلوى خطاب، والفنانة سهر الصايغ، والفنان محمد علي رزق، والنجم رياض الخولي، إلى جانب بقية الفنانين المشاركين في العمل.

وأوضح أن اجتماع هذه المجموعة من الفنانين في تجربة درامية واحدة أضفى على المسلسل طابعًا مميزًا، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققه «درش» وتفاعل الجمهور مع أحداثه وإفيهاته يمثلان مصدر سعادة واعتزاز بالنسبة له، خاصة أن الفنان ينتظر دائمًا أن تصل أعماله إلى المشاهدين وأن تحظى باهتمامهم ومتابعتهم.

وأكد الشافعي أن مسلسل «درش» كان تجربة فنية مميزة ومختلفة، وأنه يعتز بمشاركته فيه، وبالتعاون الذي جمعه بنجوم العمل، مشددًا على أن النجاح الجماعي لأي مسلسل يأتي نتيجة تكاتف جميع عناصره، بداية من الكتابة والإخراج، وصولًا إلى أداء الفنانين وكل الجهود المبذولة خلف الكواليس.

نضال الشافعي يواصل نشاطه الفني بين «درش» و«عشمواي»

ويواصل الفنان هاني الشافعي نشاطه الفني من خلال مشاركته في مسلسل «عشمواي»، الذي يستكمل تصوير مشاهده استعدادًا للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، بعد مشاركته في مسلسل «درش» خلال رمضان 2026، والذي أعرب عن سعادته بما حققه من تفاعل جماهيري.

ويترقب الشافعي عرض «عشماوي

» خلال الموسم الرمضاني المقبل، وسط تطلعات بأن يقدم العمل تجربة درامية مختلفة، تجمعه بالمخرج بيتر ميمي والنجم محمد رمضان وعدد من الفنانين المشاركين في المسلسل.



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