11 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيّرة بإقليم تيجراي شمال إثيوبيا

قُتل 11 شخصًا على الأقل، الجمعة، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة راما بإقليم تيجراي شمال إثيوبيا، وفقًا لمصدر طبي وشهود عيان.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن شهود أن الضربة استهدفت أشخاصا تجمعوا لجمع حبوب الذرة الرفيعة التي تناثرت من شاحنة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة مساء الخميس، في وسط البلدة.

وأشار مصدر طبي في مستشفى قريب إلى وصول 11 جثة على الأقل، مع ورود معلومات عن سقوط ضحيتين إضافيتين، فيما تحدث أحد السكان عن مقتل 13 شخصًا وإصابة آخرين.

ويأتي الهجوم في ظل تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي قوات دفاع تيغراي، وسط تصاعد التوترات الأمنية في شمال البلاد.