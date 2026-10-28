إثيوبيا تتسلم 12 مقاتلة روسية من طراز سو-35 وتترقب منظومات إس-400

أعلنت إثيوبيا تسلمها 12 مقاتلة روسية من طراز «سو-35»، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع جاهزية قواتها المسلحة، بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء 28 أكتوبر، إن المقاتلات وصلت بموجب اتفاق سابق مع روسيا، مشيرًا إلى أن تسليمها جرى قبل الموعد المحدد بعام كامل، وموجهًا الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسهيل عملية التسليم.

وأضاف آبي أحمد أن بلاده تستعد أيضًا لاستلام أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، دون الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة أو موعد تسليم المنظومات، كما لم يعلن عن المواقع التي ستتمركز فيها المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي.

وتعد «سو-35» من المقاتلات متعددة المهام، وتنتمي إلى الجيل الرابع المطور «4++»، وتتميز بقدراتها على تنفيذ مهام التفوق الجوي والهجوم على الأهداف الأرضية، إلى جانب أنظمة الرادار والمناورة المتقدمة. أما منظومة «إس-400»، فهي نظام دفاع جوي بعيد المدى مصمم للتعامل مع الطائرات وبعض أنواع الصواريخ.

ويأتي الإعلان في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجهها إثيوبيا، من بينها تجدد القتال في إقليم تيغراي شمالي البلاد، وتصاعد التوترات مع إريتريا، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن دعم أطراف مسلحة والتحركات العسكرية.

وتسعى أديس أبابا، من خلال تحديث ترسانتها العسكرية، إلى تعزيز قدرات قواتها الجوية والدفاعية، في وقت تواصل فيه توسيع تعاونها العسكري مع موسكو. ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة للصفقة أو الجدول الزمني لوصول منظومات الدفاع الجوي الروسية.



