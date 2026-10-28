كريم أبو ذكري يرد على اتهامات اقتباس مسلسل «180»: بدأنا التحضير للعمل منذ 2023 ونحتفظ بحقنا القانوني

أصدر المنتج كريم أبو ذكري بيانًا رسميًا للرد على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهامات تتعلق باقتباس مسلسل «180»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، من أعمال أو أفكار تخص أشخاصًا آخرين.

وأكد أبو ذكري، في بيانه، أن التحضير للمسلسل بدأ منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أول مخاطبة رسمية موثقة بشأن المشروع كانت مع وزارة الداخلية في مايو 2023، حين كانت الخطة تتجه إلى عرض العمل عبر منصة WATCH IT، قبل أن تتغير خطة العرض لاحقًا ويُدرج المسلسل ضمن الأعمال المقرر عرضها في موسم رمضان 2027.

وأوضح المنتج أن التسلسل الزمني للتحضير للمسلسل موثق بالمستندات والمراسلات الرسمية، بما يثبت، بحسب البيان، أن المشروع ليس وليد اللحظة، وأن العمل عليه بدأ قبل تداول الادعاءات الأخيرة.

ونفى أبو ذكري وجود أي علاقة تربطه بالأشخاص الذين يرددون هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لا يعرفهم ولا تربطه بهم أي صلة من قريب أو بعيد.

وشدد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، موضحًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيكون واردًا تجاه كل من يثبت نشره ادعاءات كاذبة أو التشهير به والإساءة إلى سمعته المهنية دون سند أو دليل.

واختتم أبو ذكري بيانه بالتأكيد على احترامه لصناعة الدراما وجميع العاملين بها، مشددًا على أن الاعتداء على حقوق الآخرين لم يكن يومًا من منهجه، وأنه في الوقت نفسه لن يسمح بالمساس بحقوقه أو سمعته المهنية.