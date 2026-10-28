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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"كويكا" وجامعة بني سويف التكنولوجية تعززان الشراكة للنهوض بالتعليم التكنولوجي في مصر

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
هاجر رزق

استضافت وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا" وجامعة بني سويف التكنولوجية بنجاح فعاليات المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي، تأكيدًا على التزامهما المشترك بالنهوض بالتعليم التكنولوجي وتعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا.


ويأتي المؤتمر، الذي أقيم في إطار الدعم المقدم من وكالة التعاون الدولي الكورية لجامعة بني سويف التكنولوجية، ليجمع نخبة من ممثلي الجامعات التكنولوجية، ومؤسسات التدريب المهني، وقطاع الصناعة، لبحث التوجّهات الحديثة في التعليم التكنولوجي، وتطوير القدرات التعليمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، وتحديث المناهج الدراسية. كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا السيارات الخضراء وتكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وشهد المؤتمر حضور السيد كيم سانغ هون، الوزير والقنصل العام لسفارة جمهورية كوريا في مصر، والمعالي اللواء دكتور عبد الله عبد العزيز السيد، محافظ بني سويف، والأستاذ الدكتور جان هنري، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية. كما شارك في الفعاليات عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، وشركاء القطاع الصناعي، وممثلي جهات التعاون الدولي، ومن بينها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور جان هنري على الأهمية المحورية للتعليم التكنولوجي في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل القائم على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأعلن سيادته عن تدشين المجلس الاستشاري الصناعي للجامعة لتعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية للجامعة للتوسع المؤسسي، وتحديث المعامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبه، أشار  كيم سانغ هون إلى التجربة التنموية الكورية، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم، والتكنولوجيا، والعمل الجاد كان الأساس لتحقيق النهضة الاقتصادية. وأكد التزام كوريا الراسخ بدعم مصر لتزويد الشباب بالمهارات العملية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، من خلال مشاريع التعاون المشتركة التي تشمل دعم جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة حلوان الدولية التكنولوجية، بالإضافة إلى مبادرات التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، مشددًا على أهمية الشراكة الثلاثية بين الجامعات، ومؤسسات التدريب المهني، وقطاع الصناعة.
وأعرب اللواء دكتور عبد الله عبد العزيز السيد، محافظ بني سويف، عن تقديره للجهود المثمرة المبذولة من وكالة التعاون الدولي الكورية وجامعة بني سويف التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي يمثل مسارًا حيويًا لتمكين الشباب. كما سلط الضوء على المقومات الصناعية والفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، مؤكدًا أن توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية والمصانع المحلية هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية الموارد البشرية المستدامة.
وفي ختام المؤتمر، دعت الدكتورة بارك سويونج، المديرة الإقليمية لمكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، إلى تحويل الرؤى والمناقشات التي شهدها المؤتمر إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشادت بمعرض المشروعات الطلابية وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، محددة أولويتين رئيسيتين للتعاون المستقبلي: تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي عبر توسيع فرص التدريب الميداني والتوظيف، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين الجامعات التكنولوجية ومراكز التدريب المهني، معربةً عن أملها في استمرار دور وكالة التعاون الدولي الكورية كداعمة وميسّرة لجهود الشركاء لتحقيق أقصى أثر تنموي.
وتضمنت الجلسات المسائية عددًا من العروض التقديمية الفنية والمحاضرات المتخصصة بمشاركة جهات مصريّة ودولية؛ حيث تناولت الجلسات إنجازات مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة" بجامعة حلوان الدولية التكنولوجية، وتجربة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تحويل مراكز التدريب المهني التقليدية إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، واستراتيجيات تعزيز منظومة البحث والابتكار التكنولوجي في مصر المقدمة من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بالتنقل المستدام وتكنولوجيا السيارات الخضراء، والوضع الراهن للتعاون المصري الكوري في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وبناء القدرات المؤسسية المقدم من مركز التعاون في الحكومة الرقمية من خلال هذا المؤتمر، جددت وكالة التعاون الدولي الكورية وجامعة بني سويف التكنولوجية التزامهما بدعم وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي عبر الشراكات الدولية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعميق التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة، بما يسهم في إعداد الشباب المصري بالمهارات الحديثة، وتوفير فرص عمل واعدة، ودعم تنافسية الاقتصاد القائم على الابتكار.
 

كويكا المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي مصر وكوريا الجامعات التكنولوجية تنافسية الاقتصاد

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