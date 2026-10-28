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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد 3 أيام عقب حادث تصادم القطارين

حادث تصادم القطارين
حادث تصادم القطارين
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء أنه سيتم إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام بدءا من الغد، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطارين فائقي السرعة أسفر عن مصرع 64 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

وقال سانشيز - في تصريحات من موقع الحادث في "قشتالة لا مانتشا"، نقلتها قناة "فرنسا 24" - إن إسبانيا بأكلمها تعيش حالة من الحزن في أعقاب الحادث وأن الأولوية القصوى هي العثور على أكبر عدد من الناجين على قيد الحياة وتقديم الدعم والمساعدة ماديا ومعنويا للمصابين وأسر الضحايا، يليها التوصل إلى أسباب الحادث.

كما أكد سانشيز أن السلطات المعنية تعمل على التوصل لسبب الحادث وأنه منخرط مع وزير النقل في هذه القضية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود عطل أو مشاكل في أنظمة الأمن فسوف يتم التعامل مع ذلك، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحول دون تكرار الحوادث المماثلة، خاصة وأن الحادث هو الثاني من نوعه منذ بداية العام الجاري.

وقد أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، كما أشاد باحترافية فرق الخدمة المدنية وغيرهم من المنخرطين في جهود رفع آثار الحادث وبجهود السلطات المحلية.

وتعهد سانشيز بأن يتم الكشف عن كافة المعلومات التي يتم التوصل إليها أمام مواطني البلاد.

رئيس الوزراء الإسباني حالة الحداد حادث تصادم قطارين

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