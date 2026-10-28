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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية.. تعرف على المنافسين ومواعيد المباريات

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية
حسام الحارتي

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، التي أُجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهات قوية للأندية المصرية الثلاثة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مشوار المنافسة على الألقاب القارية.

وشهدت القرعة تواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما وقع الزمالك في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وجاء بيراميدز في المجموعة الرابعة من البطولة ذاتها.

مجموعة الأهلي في الكونفدرالية الأفريقية

جاء الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب أندية الرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويسعى الأهلي إلى تقديم مشوار قوي في البطولة القارية، والمنافسة على اللقب، في ظل المواجهات المرتقبة أمام منافسين من المغرب وتوجو وأنجولا.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والأفريقي التونسي.

وتنتظر الفريق الأبيض مواجهات قوية في المجموعة، خاصة أمام مولودية الجزائر والأفريقي التونسي، في ظل طموحات الزمالك لاستعادة اللقب القاري والتقدم إلى الأدوار الإقصائية.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الهلال السوداني، وهورويا كوناكري الغيني، والمغرب الفاسي المغربي.

ويطمح بيراميدز إلى مواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي، مستفيدًا من خبراته القارية، حيث تنتظره مواجهات عربية وأفريقية قوية خلال مرحلة المجموعات.

المجموعات كاملة في دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، بترو أتلتيكو الأنجولي، نواذيبو الموريتاني، ويليت الأنجولي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، يانج أفريكانز التنزاني، مولودية الجزائر، الأفريقي التونسي.

المجموعة الثالثة: نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، كولومب سبورتيف الكاميروني.

المجموعة الرابعة: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، هورويا كوناكري الغيني، المغرب الفاسي المغربي.

المجموعات كاملة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الرجاء المغربي، إسكو كارا التوجولي، بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، الأهلي طرابلس الليبي، ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: مانيما يونيون الكونغولي، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، ريد أروز الزامبي، مع انتظار حسم المقعد الأخير المرتبط بموقف شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة الرابعة: اتحاد العاصمة الجزائري، الصفاقسي التونسي، بلاك بولز الموزمبيقي، ريال باماكو المالي.

مواعيد مباريات دور المجموعات

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد الجولات الست من مرحلة المجموعات في البطولتين، على النحو التالي:

الجولة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: من 4 إلى 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: من 18 إلى 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: من 8 إلى 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: من 15 إلى 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: من 22 إلى 24 يناير 2027.

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مواجهات قوية بين كبار أندية القارة، في ظل سعي الأهلي إلى المنافسة على لقب الكونفدرالية، وطموحات الزمالك وبيراميدز في مواصلة المشوار نحو التتويج بدوري أبطال 


 

الأهلي الزمالك بيراميدز دوري ابطال افريقيا الكونفدرالية الإفريقية أخبار الرياضة

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