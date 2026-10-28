شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر 2026 وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مشيرة إلى يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة:

الشبورة المائية:

حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية صباحًا (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار خفيفة:

تتهيء فرص لسقوط أمطار خفيفة من الجمعة 30 أكتوبر إلى الإثنين 2 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح:

ينشط الرياح أحيانًا اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تطورات درجات الحرارة المتوقعة (عظمى/ صغرى): القاهرة الكبرى والوجه البحري:



تبدأ العظمى يوم الجمعة من 26 درجة والصغرى 18، ثم ترتفع يوم السبت إلى 27 عظمى و18 صغرى، وتستقر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء عند 28 درجة للعظمى و19 إلى 20 درجة للصغرى.

السواحل الشمالية:

تسجل الجمعة 24 عظمى و18 صغرى، والسبت 25 عظمى و18 صغرى، والإثنين 26 عظمى و18 صغرى، بينما تسجل الأحد والثلاثاء 27 درجة للعظمى و18 صغرى.

شمال الصعيد:

تسجل الجمعة 27 عظمى و15 صغرى، والسبت 28 عظمى و15 صغرى، والأحد والأحد والثلاثاء 29 عظمى و17 إلى 18 صغرى، بينما تصل الإثنين إلى 30 درجة للعظمى و18 صغرى.

جنوب الصعيد:

يسود طقس حار؛ حيث تسجل درجات الحرارة الجمعة والسبت والأحد بين 30 و31 عظمى و18 إلى 19 صغرى، وترتفع يوم الإثنين لتسجل 33 عظمى و20 صغرى، وتصل الثلاثاء إلى 35 درجة للعظمى و20 صغرى.