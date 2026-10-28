الأرصاد تحذر من برودة الليل واضطراب الملاحة بالمتوسط .. والعظمى بالقاهرة غدا 28 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة نسبيا غدا /الخميس/ في بعض محافظات الجمهورية مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو درجة مئوية واستمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق..متوقعة تراجع فرص تشكل السيول خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - إن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على البحر المتوسط يصاحبهما تأثير كتل هوائية غربية ورياح غربية.. موضحة أن التأثير الأكبر لهذه المنخفضات يتركز في مناطق شمال البحر المتوسط حيث تشهد أمطارا غزيرة بينما يكون تأثيرها على مصر أقل حدة.

وأضافت أن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ، ستستمر غدا على مناطق من المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى 30% إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين ..مشيرة إلى تراجع فرص الأمطار على سيناء ومحافظة البحر الأحمر مقارنة بالفترة الماضية، وضعف احتمالات تشكل السيول خلال الأيام المقبلة.

وأفادت غانم بأن طقس الغد يتضمن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت من نشاط الرياح حيث تتراوح سرعاتها ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة ؛ مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض الأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلا عن مناطق من سيناء وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، خاصة مطروح والسلوم والعلمين وبلطيم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد؛ نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترا في الساعة مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا .. قالت غانم : إن العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل 28 درجة مئوية بينما تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 32 و33 درجة، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأضافت : أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل، حيث تسجل الصغرى بالقاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وتتراوح في المدن الجديدة ما بين 16 و17 درجة .. محذرة من الفروق الكبيرة بين درجات الحرارة نهارا وليلا والتي تتجاوز 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار بعد غد /الجمعة/ على المناطق الساحلية وأنها تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانا، بالتزامن مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال النهار، لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة مئوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وشددت غانم على أهمية ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، كما نصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بسبب تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ونصحت مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج، تحسبا لإثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق .. مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للاطلاع على تطورات حالة الطقس.