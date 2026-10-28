قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحقيقه أعلى مستوى في 5 أسابيع.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
إثيوبيا تتسلم 12 مقاتلة روسية من طراز سو-35 وتترقب منظومات إس-400
أمريكا ترفع جاهزية ترسانتها النووية.. قاذفات إستراتيجية وطائرات يوم القيامة في مناورات عسكرية واسعة
بوتين يدعو لعملة أفريقية مشتركة.. هل تتحرك القارة نحو استقلال اقتصادي أكبر؟
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين
حتى 12 يناير 2027.. «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية
منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو
حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية غدا الخميس على البحر المتوسط، في سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن البلاد تشهد غدا الخميس 29 أكتوبر طقسا خريفيا مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب البلاد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث نحو 30%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة. وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الرياح تنشط أحيانا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، قالت شاكر إنها تتكون من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وعن الحالة الجوية خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر، توقعت استمرار الطقس الخريفي، مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر. وأضافت أن الشبورة المائية تتكون خلال الفترة نفسها من الرابعة إلى التاسعة صباحا، وأن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تستمر من الجمعة وحتى الاثنين 2 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تنشط الرياح أحيانا من الأحد 1 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، قالت إن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجلان 26 درجة للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و28 للعظمى و19 للصغرى يوم الأحد، و28 للعظمى و20 للصغرى يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستسجل 24 للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و25 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم الأحد، و26 للعظمى و18 للصغرى يوم الاثنين، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم الثلاثاء.

وأوضحت أن شمال الصعيد سيسجل 27 للعظمى و15 للصغرى يوم الجمعة، و28 للعظمى و15 للصغرى يوم السبت، و29 للعظمى و17 للصغرى يوم الأحد، و30 للعظمى و18 للصغرى يوم الاثنين، و29 للعظمى و18 للصغرى يوم الثلاثاء.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة بجنوب الصعيد 31 للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و30 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و31 للعظمى و19 للصغرى يوم الأحد، و33 للعظمى و20 للصغرى يوم الاثنين، و35 للعظمى و20 للصغرى يوم الثلاثاء.

واختتمت شاكر تصريحاتها بالدعوة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

الهيئة العامة للأرصاد اضطراب الملاحة البحرية البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تعليم الوادي الجديد تعلن بدء مسابقة معرض العلوم والهندسة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشيد بأداء طلاب مدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية الميكانيكية للتأسيس العسكري ويؤكد أهمية الانضباط والوعي

اسعاف ارشيفيه

مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأبو منقار في الوادي الجديد

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد