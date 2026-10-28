«ربنا بعته ليهم في الوقت المناسب».. حكاية عبدالله مروان بطل إنقاذ أسرة التجمع من النيران

لم يكن عبدالله مروان يتخيل أن مشوارا عاديا لتوصيل طلب إلى أحد السكان، سيتحول إلى لحظة فارقة قد تنقذ حياة أم وأطفالها، فبينما كان عامل التوصيل يؤدي عمله داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الأول، دوت صرخات استغاثة قطعت هدوء المكان، بعدما حاصرت النيران أسرة داخل شقتها بالطابق الأخير.

العامل يجابه النيران

لم يتردد العامل طويلا، ولم ينتظر وصول فرق الإنقاذ، فبمجرد أن سمع صراخ الأم وأطفالها، سارع إلى محاولة الوصول إليهم، مدفوعا بصوت الاستغاثة والخوف من أن تسبق النيران أي محاولة لإنقاذهم.

صرخات الاستغاثة تقوده إلى قلب الخطر

كان الحريق قد اندلع داخل العقار، فيما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، لتجد الأم وأطفالها أنفسهم في مواجهة خطر متزايد داخل الشقة الواقعة بالطابق الأخير.

وفي الوقت الذي كان فيه الخوف يسيطر على المشهد، قرر عامل الدليفري التحرك لإنقاذ المحاصرين، فتوجه إلى البلكونة الموجودة أسفل الشقة المشتعلة مباشرة، محاولا الوصول إليهم من أقرب نقطة ممكنة.

وبحسب تفاصيل الواقعة، قفز العامل محاولا الوصول إلى الأم وأطفالها، وسط الدخان والنيران، وظل يشير إليهم ويتابعهم، في محاولة لمساعدتهم والاطمئنان على سلامتهم.

لم يكن يرتدي زي رجل إطفاء، ولم يكن يحمل معدات إنقاذ، بل كان شابا يؤدي عمله اليومي، لكنه وجد نفسه أمام اختبار إنساني صعب، اختار خلاله ألا يتجاهل صرخات الاستغاثة.

حريق يلتهم 4 شقق في التجمع الأول

وعلى جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق نشب إثر تسرب غاز، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل 4 شقق سكنية بالعقار، وسط تحركات عاجلة لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي الوحدات.

إخلاء العقار ومواجهة النيران

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء العقار من السكان وتأمينهم، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لتسهيل أعمال الإطفاء ومنع اقتراب المواطنين من منطقة الخطر.