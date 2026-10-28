القطامي: تأهيل الكوادر وتعزيز التواصل الميداني أولوية في ملف المجالس المحلية

شارك عمرو القطامي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، في الاجتماع التنظيمي الذي عقدته الأمانة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانة بالمحافظات، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة؛ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واستعراض البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بدور المجالس المحلية وإعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وأكد عمرو القطامي أهمية تكثيف الجهود التنظيمية والميدانية لأمانات المجالس المحلية بالمحافظات، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويسهم في التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على نقلها ومتابعتها من خلال القنوات المناسبة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الأمانة المركزية والأمانات بالمحافظات لتحقيق المستهدفات التنظيمية والمجتمعية.

إعداد كوادر مؤهلة للعمل المحلي

وأضاف القطامي أن إعداد كوادر مؤهلة للعمل المحلي يمثل أحد المحاور المهمة لبناء قدرات قادرة على فهم قضايا المواطنين والتعامل معها بكفاءة، لافتًا إلى أهمية برامج التوعية بدور المجالس المحلية، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في الإدارة المحلية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالعمل المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

مقترحات إطلاق برامج توعوية للتعريف بأهمية المجالس المحلية

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، ومقترحات إطلاق برامج توعوية للتعريف بأهمية المجالس المحلية، إلى جانب استعراض خطة الزيارات الميدانية لأمانات المحافظات، بما يدعم التنسيق التنظيمي ومتابعة احتياجات الأمانات وتطوير أدائها خلال الفترة المقبلة.

كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والمقترحات بشأن آليات تطوير العمل التنظيمي للمجالس المحلية، وتعزيز التواصل بين الأمانة المركزية وأماناتها بالمحافظات، بما يدعم تنفيذ خطة العمل وتحقيق أهدافها.