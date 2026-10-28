نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نشرت نور الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة نور الزاهد..



ظهرت نور الزاهد بإطلالة انيقة وملفتة فستانا باللون الابيض المنقسم إلى نصفين مكشوف الظهر.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نور الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور نور الزاهد ..