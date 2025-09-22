والدة هنا الزاهد تحتفل بخطوبة ابنتها برسالة مليئة بالحب

احتفلت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، بخطوبة ابنتها الصغرى نور الزاهد، على طريقتها الخاصة، حيث شاركت صورة لابنتها وخطيبها من أجواء الحفل، ووجهت إليها رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة.

وجاء في التعليق: "كان يا ما كان، في سالف العصر والأوان، ولدت أميرة الأحلام مع أول شعاع من نور الصباح، فسميت الأميرة نور، وكانت أصغر شقيقاتها، حيث تكبرها الأميرة هنا، ثم الأميرة فرح".

وأضافت :"عاش الثلاث مع والدتهم في سعادة وفرح ونور، حتى ظهر أمير وسيم يدعى محمد يمتطي حصانًا أبيض، وبعد موقف جمع بينهما، بدأت قصة حبه مع الأميرة نور، وانتهت بخطبتهما وسط مباركة الأهل والأصدقاء، وهذه ليست نهاية الحكاية، بل بدايتها".

واختمت شيرين رسالتها موجهة التهنئة لابنتها وخطيبها بقولها: “مبروك حبايبي”.