الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الروسية، إن كييف قررت الانتقام من المدنيين الروس بعد فشلها في مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا، يوم الخميس، أنها استخرجت وفكّت شفرة ملف من طائرة مسيرة أوكرانية أُسقطت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي قالت إنه يُظهر استهدافها لمقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنها ستُسلم المعلومات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة.

اتهمت موسكو كييف، يوم الاثنين، بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود شمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى.