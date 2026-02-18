«مورينيو» يغيب عن مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا بعد طرده

أفادت مصادر صحفية بأن المدير الفني لفريق بنفيكا، جوزيه مورينيو، لن يكون متواجدًا على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، بعد طرده في مواجهة الذهاب.

جاء ذلك بعد المباراة التي استضافها ملعب "دا لوز" وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، وشهدت العديد من المواقف الحامية بين الفريقين.

بدأت الأحداث مع استفزاز فينيسيوس جونيور لجماهير بنفيكا بعد تسجيله هدف الفريق الملكي، ما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء، قبل أن يتعرض لإساءة عنصرية من أحد لاعبي الفريق البرتغالي.

وفي الدقيقة 85، تعرض مورينيو للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين احتجاجًا على قرارات التحكيم، مما سيمنعه من قيادة فريقه في لقاء الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" المقرر يوم الأربعاء القادم.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الفريقين، وسط ترقب كبير من الجماهير لمباراة الإياب، التي قد تشهد محاولات رد فعل قوية من بنفيكا لتعويض الهزيمة السابقة.