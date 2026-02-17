قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
تقى الجيزاوي

انطلقت اولى حلقات مسلسل “سوا سوا” وشهدت العديد من الآحداث.

وبدأت الحلقة بدخول إبراهيم (أحمد مالك) احدي المستشفيات التى تقدم العلاج مجانا حتى يساعد حبيبته أحلام (هدي المفتي) ان تتعالج مجانا والتى كانت تنتظره خارج المستشفي ولكن يحصل مشادة بينه وبين افراد الأمن بسبب دخوله لمكان غير مسموح.

  • وظهر ايضا من الاحداث ان أحلام وإبراهيم يجهزوا لعقد قرانهم ولكن تحدث مفاجأة بعد ان فاجيء والد آحلام بأنه عقد قرانها سيكون على صديق إبراهيم وهو أمير (حسني شتا) ويحصل مشادة قاسية بينهما والتى تبين ان أمير يغار دائما من صديقه إبراهيم.
  • وتنتهي الأحداث بإقامة حفل زفاف كبير ويظهر (أحمد عبد الحميد) وهو يحاول استهداف (حسني شتا) وقتله ، لكن أحلام تهرب ويتم القبض عليها وإبراهيم يراقبها بصمت.

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.

مسلسل “سوا سوا” أحمد مالك هدي المفتي أبطال مسلسل سوا سوا

