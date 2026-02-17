مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

انطلقت اولى حلقات مسلسل “سوا سوا” وشهدت العديد من الآحداث.

وبدأت الحلقة بدخول إبراهيم (أحمد مالك) احدي المستشفيات التى تقدم العلاج مجانا حتى يساعد حبيبته أحلام (هدي المفتي) ان تتعالج مجانا والتى كانت تنتظره خارج المستشفي ولكن يحصل مشادة بينه وبين افراد الأمن بسبب دخوله لمكان غير مسموح.

وظهر ايضا من الاحداث ان أحلام وإبراهيم يجهزوا لعقد قرانهم ولكن تحدث مفاجأة بعد ان فاجيء والد آحلام بأنه عقد قرانها سيكون على صديق إبراهيم وهو أمير (حسني شتا) ويحصل مشادة قاسية بينهما والتى تبين ان أمير يغار دائما من صديقه إبراهيم.

وتنتهي الأحداث بإقامة حفل زفاف كبير ويظهر (أحمد عبد الحميد) وهو يحاول استهداف (حسني شتا) وقتله ، لكن أحلام تهرب ويتم القبض عليها وإبراهيم يراقبها بصمت.

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.