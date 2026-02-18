يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟ والتي تداول عدد كبير من المواطنين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تزعم صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقضي بتعطيل الدراسة ومنح طلاب المدارس إجازة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية خلال اليومين المشار إليهما.

لا صحة لتعطيل الدراسة

أكد المركز الإعلامي، عقب التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية تتعلق بتعطيل الدراسة أو منح إجازة استثنائية للطلاب خلال شهر رمضان.

وشددت الوزارة على أن الدراسة مُستمرة بصورة طبيعية في جميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي تعديل في الجداول الدراسية المُعتمدة.

انتظام العملية التعليمية خلال رمضان

وأوضحت الوزارة أنها وجهت تعليمات واضحة إلى المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة انتظام الدراسة، وضمان التزام الطلاب بالحضور، مع الاستمرار في شرح المناهج المقررة للفصل الدراسي الثاني وفق الخطة الزمنية المحددة.

كما أكدت استمرار تنفيذ أعمال التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها، مع التشديد على أهمية انتظام حضور المعلمين والطلاب داخل المدارس.

تحذير من الشائعات

وفي ختام البيان، ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المتداولة عبر صفحات غير رسمية، مُؤكدة أن البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للحصول على المعلومات الصحيحة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة المستمرة لمُواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

