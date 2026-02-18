قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟
هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟
محمد غالي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟ والتي تداول عدد كبير من المواطنين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تزعم صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقضي بتعطيل الدراسة ومنح طلاب المدارس إجازة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

إجازة

وفي هذا السياق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية خلال اليومين المشار إليهما.

إجازة

لا صحة لتعطيل الدراسة

أكد المركز الإعلامي، عقب التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية تتعلق بتعطيل الدراسة أو منح إجازة استثنائية للطلاب خلال شهر رمضان.

وشددت الوزارة على أن الدراسة مُستمرة بصورة طبيعية في جميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي تعديل في الجداول الدراسية المُعتمدة.

انتظام العملية التعليمية خلال رمضان

وأوضحت الوزارة أنها وجهت تعليمات واضحة إلى المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة انتظام الدراسة، وضمان التزام الطلاب بالحضور، مع الاستمرار في شرح المناهج المقررة للفصل الدراسي الثاني وفق الخطة الزمنية المحددة.

كما أكدت استمرار تنفيذ أعمال التقييمات الأسبوعية والشهرية في مواعيدها، مع التشديد على أهمية انتظام حضور المعلمين والطلاب داخل المدارس.

تحذير من الشائعات

وفي ختام البيان، ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المتداولة عبر صفحات غير رسمية، مُؤكدة أن البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للحصول على المعلومات الصحيحة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة المستمرة لمُواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار وانتظام العملية التعليمية.

إجازة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين

 
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.  
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف.


وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدة أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.
وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

إجازة هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان رمضان مجلس الوزراء الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان الخميس إجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد