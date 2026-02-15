الإجازات الرسمية تقترب.. جدول راحة مفاجئ قبل منتصف العام

يبحث الموظفون والطلاب عن خريطة إجازات 2026، وموعد أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، حيث يشغل بال الكثير موعد الإجازة الرسمية المقبلة، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين في شركات القطاع الخاص، إلى جانب المدارس والجامعات.

سياسة الاجازات في مصر

تصدر سؤال هل يحصل الموظفون على إجازة قبل انتهاء منتصف العام ؟ محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2026، خاصة في ظل اهتمام العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بمعرفة عدد أيام الراحة المتصلة، بعد تطبيق الحكومة لسياسة ترحيل الإجازات الرسمية.

وتُطبق الإجازة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مع التأكيد على استمرار الامتحانات في مواعيدها المحددة دون أي تغيير.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2026

ـ عيد القطر المبارك ـ يوم الجمعة 20 ـ22 مارس 2026.

ـ عيد شم النسيم ـ يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

ـ عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982ـ يوم السبت 25 أبريل 2026.

ـ عيد العمال ـ يوم الجمعة 1 مايو 2026.

ـ وقفة عيد الأضحى ـ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

ـ عيد الأضحى ـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ـ يوم الجمعة 29 مايو 2026.

ـ رأس السنة الهجرية ـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ـ ثورة 30 يونيو 2026ـ يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ـ ثورة 23 يوليو 1952- يوم الخميس 23 يوليو 2026.

ـ المولد النبوي الشريف ـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

ـ عيد القوات المسلحة ـ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.