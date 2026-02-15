محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لحي الهرم ومدينة منشأة القناطر في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتنظيم النمو العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اعتمد المحافظ تحديث المخطط التفصيلي لمنطقة كفر الجبل مشيراً إلى أن المحافظة خلال العام الماضي تمكنت من اعتماد 18 مخططًا تفصيليًا لتغطية الأحياء والمراكز وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية العمرانية وتنظيم استخدامات الأراضي بما يضمن جودة حياة أفضل للمواطنين.



وأوضح المحافظ أن المخططات المعتمدة تُسهم في رفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق وتحديد استعمالات الأراضي بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويُحسّن جودة الحياة داخل الأحياء والمدن.



ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المخططات المعتمدة والتنسيق مع الجهات المعنية مع الالتزام بالقوانين والضوابط التخطيطية المعمول بها.